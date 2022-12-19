Суд в Башкирии вынес приговор мужчине, который надругался над подругой и убил ее

фото: СК РБ

В Башкирии вынесли приговор 42-летнему мужчине из Чишминского района, который надругался над сожительницей и убил ее. Об этом 19 декабря сообщил Следственный комитет республики.

Преступление произошло в ночь с 27 на 28 декабря прошлого года. Тогда подсудимый и его 30-летняя подруга находились в гостях у знакомого в поселке Чишмы. Там они распивали алкоголь с хозяином дома и еще одним общим приятелем.

– После распития подсудимый, находясь в отдельной комнате с сожительницей, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего с целью скрыть совершенное преступление нанес ей множественные удары руками ногами, а также металлическим ковшом по голове и различным частям тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, – передали в СК.

Подсудимый не признал вину в преступлении. Он заявил, что обнаружил уже мертвую сожительницу только утром. Следователи смогли опровергнуть эту версию. Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.