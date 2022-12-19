В районе Башкирии из-за ледяного дождя отменили школьные автобусы

19 декабря в Благоварском районе Башкирии из-за ледяного дождя отменили школьные автобусы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 декабря, в Благоварском районе Башкирии из-за ледяного дождя отменили школьные автобусы. Местная администрация ввела режим повышенной готовности и рекомендовала образовательным учреждениям организовать для детей дистанционное обучение. Об в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Марат Юсупов.

– Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными, – написал чиновник. – Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок. Если же это необходимо, строго соблюдать правила дорожного движения. […] Обязательно должен быть запас топлива и еды, теплые вещи.

При возникновении чрезвычайных ситуаций чиновник попросил звонить в службу спасения по телефону 112.