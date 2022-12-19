Отель «Тихий берег» по решению суда вернул району Башкирии отчужденную землю

Суд в Башкирии обязал отель «Тихий берег» вернуть муниципалитету отчужденную землю площадью 10,7 гектара в Нуримановском районе

Суд в Башкирии обязал отель «Тихий берег» вернуть муниципалитету отчужденную землю площадью 10,7 гектара в Нуримановском районе. Об этом 19 декабря сообщила региональная прокуратура.

Как передали в ведомстве, в 2015 году администрация района и компания заключили договор аренды участка сельхозназначения для разведения рыбы. Там был построен ресторанный и гостиничный комплексы общей площадью 570 квадратных метра с возможностю платной рыбалки.

– Спустя три года в связи с наличием у организации права собственности на указанные объекты недвижимости между органом местного самоуправления и фирмой заключен договор купли-продажи земельного участка без проведения торгов, – передала прокуратура. – При этом его размер явно несоразмерен площади, необходимой для целей эксплуатации зданий.

В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием признать сделки ничтожными. Инстанция заняла сторону прокуратуры и обязала «Тихий берег» вернуть арендованную землю муниципалитету.