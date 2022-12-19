Въезд грузовиков в Уфу ограничат из-за непогоды

19 декабря с 12:00 до 20:00 из-за непогоды будет ограничен въезд грузовиков в Уфу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 декабря, с 12:00 до 20:00 из-за непогоды будет ограничен въезд грузовиков в Уфу. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Въезд грузового транспорта ограничен на трассах Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, а также на Бирском тракте. Городские службы попросили с пониманием отнестись к введенной мере.

Напомним, ранее ГИБДД Уфы обратилась к водителям и пешеходам из-за непогоды: на дорогах города на фоне плюсовой температуры образовалась снежная каша.