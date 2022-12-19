В понедельник, 19 декабря, ГИБДД Уфы обратилась к водителям и пешеходам из-за непогоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 19 декабря, ГИБДД Уфы обратилась к водителям и пешеходам из-за непогоды: на дорогах города на фоне плюсовой температуры образовалась снежная каша, что может стать причиной ДТП.

Дорожная полиция призвала автомобилистов быть аккуратными, внимательными и снижать скорость.

– Мокрый снег под колёсами не позволит вовремя остановить автомобиль. Без острой необходимости не садитесь за руль автомобиля, воспользуйтесь общественным транспортом. Относитесь с пониманием к работе коммунальных служб города – не бросайте машины на проезжей части и обочинах, – обратилась Госавтоинспекция.

В то же время пешеходов ГИБДД попросила оптимально строить свой маршрут, обходить участки со скользкой поверхностью и препятствия, которые ограничивают обзор.

Напомним, из-за непогоды в Башкирии на дежурство на трассах выехали 26 дополнительных экипажей дорожных инспекторов..