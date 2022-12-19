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НовостиОбщество19 декабря 2022 5:06

На административных зданиях в Башкирии 9 мая будут вывешивать Знамя Победы

Местный парламент принял соответствующий законопроект в окончательном чтении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На зданиях органов власти в Башкирии 9 мая будут вывешивать Знамя Победы

На зданиях органов власти в Башкирии 9 мая будут вывешивать Знамя Победы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На зданиях органов власти в Башкирии 9 мая будут вывешивать Знамя Победы. Соответствующий законопроект в окончательном чтении принял региональный парламент. Об этом 19 декабря сообщила его пресс-служба. Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, новая норма направлена на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма.

– Это не просто торжественный ритуал, – сказал председатель парламента республики. – Это, в первую очередь, знак благодарности современников поколению, победившему фашизм. Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша фашистской идеологии.