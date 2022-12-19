На дорогах Уфы утром 19 декабря образовались пробки

Сегодня утром, 19 декабря, на дорогах Уфы образовались пробки: в восемь часов Яндекс оценивал их в семь баллов, в девять часов – в шесть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром, 19 декабря, на дорогах Уфы образовались пробки: в восемь часов Яндекс оценивал их в семь баллов, в девять часов – в шесть.

Сейчас движение затруднено на улицах Сочинской-Заки Валиди, Колгуевской, Пушкина, частично – на проспекте Октября, имени Города Галле, Рихарда Зорге, 50 лет СССР, Рязанской, Шафиева, Александра Невского, Ульяновых и Кольцевой.

Пробки в городе окончательно рассосутся к десяти часам утра.

Напомним, накануне в башкирской столице прошел ледяной дождь, сегодня ожидается повторение непогоды.