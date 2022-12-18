В Уфе завершилась Международная неделя бизнеса

Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфе завершился 15-й по счету форум Международная неделя бизнеса. В мероприятии приняли участие представители 23 стран мира.

Всю уходящую неделю в башкирской столице проходил форум с участием представителей бизнеса и чиновников. Помимо России, как хозяйки, в очном и онлайн формате в сессиях и круглых столах участвовали делегации из Армении, Беларуси, Бахрейна, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании и Германии, Италии и Китая, Кубы и Латвии, Франции и Чехии и других стран.

Открывал форум глава Башкирии радий Хабиров. В первый же день Международной недели бизнеса он поблагодарил иностранных инвесторов, которые продолжают вкладывать деньги в развитие республики. По итогам форума было заключено более 50 различных соглашений. На полях форума было подписано инвестиционное соглашение о строительстве межвузовского студенческого кампуса для Евразийского НОЦ, который должен появиться в центре Уфы.