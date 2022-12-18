В Башкирии осудили молодую мать, задавившую во сне младенца

Фото: Рустем Ахунов

Учалинский районный суд Башкирии вынес приговор молодой матери двоих детей, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. В суде было установлено, что она виновна в гибели собственного малолетнего ребенка.

В тот роковой день молодая мама употребила шампанское и легла спать в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в кровати был младенец. Ночью женщина случайно задавила ребенка, и малыш кончался от удушения.

По данным суда, на заседании мать полностью признала свою вину и раскаялась. По месту жительства она характеризуется положительно и на учете у нарколога не состоит. Однако известно, что молодая женщина состоит на учете у психиатра.

Принимая во внимание полное раскаяние матери, суд приговорил ее к одному году ограничения свободы. Теперь она не имеет права переехать в другое место из собственной квартиры.