В Башкирии в массовой аварии с участием автобуса пострадали четыре человека

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня, 18 декабря, в Стерлитамакском районе Башкирии произошла массовая авария, в которой пострадали четыре человека.

По данным ГИБДД, в седьмом часу вечера около деревни Старое Барятино на выезде из Стерлитамака, столкнулись четыре автомобиля и пассажирский автобус.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии за медицинской помощью обратились четыре человека. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы. Известно, что на момент аварии в автобусе пассажиров не было.

Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД по Башкирии.