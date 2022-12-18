Жительницы Башкирии стали жертвами телефонных мошенников, лишившись 650 тысяч рублей

Фото: Рустем Ахунов

Накануне жертвами телефонных мошенников стала 56-летняя жительница Кумертау и 26-летняя жительница Стерлитамака. Пожилая женщина лишилась 500 тысяч рублей, молодая 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, одна из жертв из-за своей доверчивости посчитала, что разговаривает с сотрудниками службы безопасности банка. Ей сообщили, что нужно «обезопасить» счет и она перевела злоумышленникам полмиллиона рублей.

Во втором случае позвонили «сотрудники полиции» и запутали девушку. В итоге, она дала жуликам доступ к своему телефону и с ее счета дистанционно сняли деньги.