В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 245 человек

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 245 человек.

По данным Минздрава республики, на воскресенье, 18 декабря, в Башкирии за сутки COVID-19 подтвердился еще у 245 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 339 554 случая заражения коронавирусом.

Как отметили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, всего с марта 2020 года ковидом переболели и вылечились 331 505 человек. За прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 229 пациентов. К счастью, за это же время, то есть с субботы по воскресенье, от ковида в республике никто не скончался.