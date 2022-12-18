Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 декабря 2022 9:40

Мэр Сибая разделал коня, чтобы отправить землякам в зону СВО конской колбасы

Сделать такой новогодний подарок предложил местный бизнесмен
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/azamatyuldashbaev

Фото: vk.com/azamatyuldashbaev

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев в своих соцсетях рассказал о подготовке необычного подарка на Новый год для башкирских бойцов, находящихся в зоне СВО.

Глава городской администрации написал, что в преддверии Нового года предприниматель Ахат Асылбаев обратился к нему с инициативой отправить башкирским бойцам, участвующих в специальной военной операции на Украине, традиционное башкирское блюдо - колбасу из конины.

- В эти дни мы с ним вместе забили коня, подготовили мясо и сделали казы. На следующей неделе все доставим землякам на передовую, - сообщил в своих соцсетях мэр Сибая.

Как отметил Азамат Юлдашбаев, казылык для башкирских бойцов, находящихся в зоне проведения СВО, поможет создать для них новогоднее настроение.