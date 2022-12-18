В Уфе при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

Фото: МЧС по РБ

В ночь на воскресенье, 18 декабря, в Уфе в частном доме на улице Кировоградской произошел пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии, возгорание началось в бревенчатом доме площадью 35 квадратных метров.

На место пожара оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны, спасатели МЧС и другие экстренные службы. Как выяснилось при тушении, в результате пожара огнем было повреждено имущество на площади 12 квадратных метров.

К сожалению, в ходе тушения было обнаружено тело 78-летней женщины. Медики констатировали ее смерть.

По данным МЧС по Башкирии, в тушении принимали участие 14 человек и 4 единицы техники. Причины и обстоятельства пожара теперь устанавливает дознаватель МЧС.