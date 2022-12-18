Глава ГИБДД по Башкирии обратился к жителям с экстренным предупреждением

Фото: ГИБДД по РБ

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов предупредил жителей республики о сложных погодных условиях на дорогах.

Сегодня, 18 декабря, в Иглинском районе Башкирии, на 1538 километре трассы М-5 произошла авария, в которой погиб один человек. По данным ГИБДД, столкнулись «Тойота Королла» и большегруз «Вольво». В результате аварии скончался водитель легковушки. В этой связи на участке трассы сотрудники дорожной полиции организовали реверсивное движение.

Ситуацию в своем официальном телеграм-канале прокомментировал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Он обратился с экстренным предупреждением ко всем жителям региона.

- Уважаемые участники дорожного движения, в республике сложные погодные условия. В связи с этим настоятельно рекомендую неукоснительно соблюдать Правила, быть бдительными и внимательными, - написал Севастьянов.

Главный инспектор ГИБДД по Башкирии отметил, что водители должны помнить об ответственности за жизнь и здоровье участников дорожного движения.

- Берегите себя и своих пассажиров! Не совершайте необдуманных действий! – подытожил Владимир Севастьянов.