Как будут отдыхать жители Башкирии на новогодние праздники

Школьные каникулы продлятся еще дольше, чем длинные выходные для взрослых

Пресс-служба уфимской мэрии опубликовала производственный календарь на 2023 год. Жители Уфы и Башкирии будут отдыхать с 31 декабря по 8 января включительно.

По данным городской администрации, выходные, которые выпадут на воскресенье, перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале 2023 года жители республики отдохнут четыре дня подряд – с 23 по 26 февраля включительно. В мае также благодаря переносу выходных с января, будет четыре нерабочих дня подряд – с 6 по 9 мая включительно.

В новогодние праздники получается, что 31 декабря первый день длинных выходных, а 8 января – последний. Всем работающим по схеме 5/2 выходить на работу 9 января 2023 года.