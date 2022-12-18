Группа «Черкизово» перепродала птицефабрику «Башкирская» за 2 млрд рублей через неделю после покупки

Знаменитая Авдонская птицефабрика теперь принадлежит компании «Управление Агроактивами» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале декабря 2022 года группа компаний «Черкизово» приобрела на открытых торгах птицефабрику «Башкирская». Накануне этот актив был продан за 2 млрд рублей компании «Управление Агроактивами».

Вместе с птицефабрикой «Башкирская», расположенной в Авдоне, группа «Черкизово» купила на торгах еще целый ряд агропромышленных предприятий. Среди них «Турбаслинские бройлеры», «Уфимский комбинат хлебопродуктов», «Башкирское зерно» и «Башкирское зерно+». За эти активы и права требований к «Турбаслинским бройлерам» и птицефабрике «Башкирская» холдинг заплатил 6,37 млрд рублей.

Как пояснили в «Черкизово», птицефабрику они продали, потому что «производство товарного яйца, на котором специализируется АО «Птицефабрика "Башкирская», не является профильным бизнесом группы «Черкизово», поэтому компания решила продать этот актив, сумев в короткий срок найти покупателя».