В Уфе начали подготовку к строительству самой большой школы в городе

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В Уфе началась подготовка к строительству школы на 2200 мест в Кузнецовском затоне.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях анонсировал строительство новой школы в Кузнецовском затоне. На данный момент на месте будущей школы работают 16 единиц техники, оттуда уже вывезли 100 тысяч кубометров грунта. Всего при рытье котлована должны вывезти 250 тысяч.

По проекту школа в Кузнецовском затоне станет самой большой в Уфе, она рассчитана на 2200 мест. По словам Мавлиева, продвигается и строительство детского сада в этом районе.

- По новому Детскому саду в Кузнецовском затоне ожидаем в ближайшее время поставку малых архитектурных форм. Будем дожимать, - написал мэр Уфы в своих соцсетях.