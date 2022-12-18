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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 4:47

Появились кадры тушения самолета, летевшего из Иркутска в Уфу

Воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Новосибирска
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Самолет АН-12, летевший из Иркутска в Уфу экстренно сел в Новосибирске 15 декабря, около 13 часов. По данным восточного межрегионального следственного управления на транспорте, экипаж воздушного судна запросил срочную посадку из-за отказа одного из четырех двигателей.

После приземления воздушного судна в новосибирском аэропорту Толмачево двигатель загорелся. Пожарные оперативно потушили пламя, обошлось без пострадавших. На борту находились только 10 членов экипажа, без пассажиров. Причины отказа двигателя и его дальнейшего возгорания теперь предстоит выяснить следователям.

Спустя два дня после инцидента в сети появилось видео с тушения пожара.