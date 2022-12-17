Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 декабря 2022 16:56

В Башкирии «скорая помощь» насмерть сбила мужчину

ДТП произошло в Краснокамском районе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии машина «скорой помощи» насмерть сбила мужчину.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, что смертельное ДТП произошло в Краснокамском районе республики на 3 километре трассы Ашит-Агидель. По предварительной информации, вечером 17 декабря водитель медицинского автомобиля на неосвещенной трассе сбил пешехода. От удара несчастный погиб на месте. Личность погибшего пока неизвестна – на вид ему около 40 лет. Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что пешеход неожиданно выскочил прямо под колеса «скорой помощи».

Известно, что автомобиль с медиками ехал на вызов в деревню Мажары. Туда перенаправили другой бригаду «скорой помощи».