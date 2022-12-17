Глава района Башкирии попросил земляков не голосовать за него в конкурсе

Фото: https://vk.com/garaev_rushan_kadimovich

Глава Бураевского района Башкирии Рушан Гареев попросил не голосовать за него как за лучшего руководителя муниципалитета.

Судя по всему, голосование за лучших мэров и глав районов Башкирии началось в одном из крупных пабликов в соцсетях. Всего за любимых чиновников проголосовали свыше 40 тысяч человек.

17 декабря глава Бураевского района обратился к землякам с необычной просьбой. Сделал он это из отпуска.

- С ужасом обнаружил то, что вы подключились к голосованию «Лучший муниципальный глава». Сейчас не время определять рейтинг глав муниципалитетов, - пишет Гареев в соцсетях.

Он отметил, что сейчас лучшими являются «хлеборобы, животноводы, строители, врачи, учителя и ребята, которые стоят на страже мира».

- Прошу вас, дорогие друзья, не отвлекаться на подобные голосования, - подытожил глава района.