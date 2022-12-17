В Башкирии за 11 месяцев 2022 года в ДТП погибли 380 человек

За 11 месяцев 2022 года в Башкирии в ДТП погибли 380 человек и еще 3 221 получили травмы.

К сожалению, в Башкирии довольно часто продолжают происходить смертельные ДТП. Особенно много их случается летом, когда внимание водителей рассеивается из-за жары. Так, в июле этого года произошло сразу несколько резонансных ДТП, в том числе, с участием общественного транспорта.

По данным МВД РФ, с января по ноябрь 2022 года в Башкирии в ДТП погибли 380 человек. Самыми страшными месяцами по числу смертельных случаев в авариях стали август (55 погибших), июнь (53), сентябрь (47) и июль (40).

Также известно, что за 11 месяце в ДТП пострадали 3 221 житель Башкирии. Больше всего травмированных оказалось в августе (396), октябре (383), сентябре (363) и июле (354).