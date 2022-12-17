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НовостиОбщество17 декабря 2022 14:26

За сутки в Башкирии выявили 237 случаев ковида

Общее количество заболевших превышает 339 тысяч человек
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Башкирии выявили 237 новых случаев коронавируса.

Вместе с гриппом и ОРВИ в республики распространяется коронавирус. Количество больных растет, если сравнивать его с летним периодом.

Так, за 16 декабря в Башкирии выявили еще 237 больных коронавирусом. Общее число заразившихся увеличилось до 339 309. При этом за последние 24 часа врачи не выявили ни одного случая смерти из-за ковида.

Количество выздоровевших в Башкирии за сутки увеличилось на 209 человек и сейчас составляет 331 276.