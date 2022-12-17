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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 13:50

Житель Башкирии убил пьяную подругу и позвал соседа-полицейского посмотреть

Душегуба приговорили к 9 годам тюрьмы
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии мужчина зарезал пьяную подругу и позвал соседа-полицейского посмотреть на труп.

История произошла летом 2020 года. Житель Белебея распивал алкоголь в компании гражданской жены и начал с ней ругаться. В один момент он схватил нож и ударил подругу в правый бок. Женщина попятилась и упала на кровать — вскоре она умерла от внутреннего кровотечения.

Убийца решил не скрываться от правосудия и пошел за соседом, которой на тот момент работал старшим оперуполномоченным. Мужчина ничего не стал объяснять сотруднику полиции, а просто позвал его посмотреть на кое что в его квартире. Оперуполномоченный сразу же вызвал на место своих коллег и сделал несколько фотографий места преступления.

В итоге Белебеевский городской суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 9 годам заключения в колонии особого режима.