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НовостиОбщество17 декабря 2022 12:46

В Уфе хотят построить еще три школы на 3 675 мест

Новые учебные заведения появятся в Глумилино, Затоне и Деме
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Мавлиев сообщил, что в Уфе хотят построить еще три школы.

Уфа, как растущий город, нуждается в увеличении количества школ и детских садов. Администрация города постепенно создает новые условия для учеников.

Мэр столицы Ратмир Мавлиев сообщил, что правительство республики заключили концессионный договор с компанией «ПроШкола». В рамках соглагения в Уфе планируют построить сразу три новые школы — в Глумилино, Деме и Затоне. Каждое учебное заведение будет рассчитано на 1225 мест, а вместе три школы смогут принять 3 675 учеников.

Мэр пообещал не останавливаться на достигнутом и продолжать участвовать в федеральных проектах, в которых выбирают, где построить новые школы.