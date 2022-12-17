Погода в Башкирии на 18 декабря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье 18 декабря в Башкирии ожидается неблагоприятная погода и снег с дождем.

В Башкирии не может установиться относительно спокойная погода. После сильных морозов в начале декабря в республику пришло сильное потепление со всеми последствиями. По данным Башгидромета, днем 18 декабря воздух в республике прогреется до нуля градусов, а ночью похолодает до -5. Вместе с этим в регионе ожидается снег с дождем, метель, ледяной дождь и гололедица.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Днем потеплеет до -2, а ночью ожидается похолодание до -4. Днем и вечером в столице возможен сильный ветер, который принесет с собой осадки в виде снега.