У самолета из Уфы в Сургут повредился стабилизатор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У самолета, прилетевшего в Сургут из Уфы, нашли повреждения стабилизатора.

По данным канала Aviaincident, внештатная ситуация произошла днем 15 декабря. Из Уфы в Сургут вылетел Boeing-737 авиакомпании «Utair», а после приземления у воздушно судна обнаружили повреждения левой кромки стабилизатора.

Эксперты решили, что самолету требуются ремонт — его эксплуатацию приостановили. К счастью, это никак не помешало приземлению самолета.

Напомним, что 16 декабря стало известно о еще одном ЧП с воздушным судном. Тогда загорелся двигатель у самолета, выполнявшего рейс из Иркутска в Уфу. Ан-12 пришлось срочно сажать в Новосибирске. На борту находились лишь члены экипажа — никто из них не пострадал.