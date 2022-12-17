В Уфе две улицы перекроют из-за проводов батальона Салавата Юлаева

В Уфе на два дня перекроют две улицы в центре города из-за проводов бойцов батальона Салавата Юлаева в зону СВО.

В Башкирии ответственно относятся к созданию добровольных батальонов для участия в СВО. Республика подготовила уже два (Шаймуратова и Доставалова), а теперь им на помощь придет третий — названный в честь героя Салавата Юлаева.

18 и 20 декабря состоятся проводы бойцов батальона. Из-за этого в воскресенье с 8 до 12 часов будет перекрыты улицы Советская (от Валиди до Октябрьской революции) и Пушкина (от Цюрупы до Ленина). Во вторник этот же участок в центре Уфы будет перекрыт с 9 до 14.30.

В мэрии Уфы попросили горожан с пониманием отнестись к возникшим неудобствам и заранее спланировать маршрут передвижения.