В Башкирии за неделю на симптомы ОРВИ и гриппа пожаловались 37 305 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошлую неделю 37 305 жителей Башкирии обратились к врачам и симптомами гриппа и ОРВИ.

В Башкирии продолжает расти количество заболевших простудой и гриппом. И, если течение первой инфекции проходит не так тяжело, то с гриппом все становится куда сложнее и опаснее.

По данным Роспотреба Башкирии, за минувшую неделю с жалобами на симптомы ОРВИ и гриппа к врачам обратились 37 305 жителей республики. Также медики выявили 44 подтвержденных случая гриппа (41 – «свиной» и 3 – вирус гриппа Б).

В ведомстве советуют жителям региона сделать прививку от гриппа, сократить время пребывания в людных местах, пользоваться медицинскими масками, тщательно мыть руки и убираться в помещениях.