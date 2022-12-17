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НовостиОбщество17 декабря 2022 6:54

«Индекс оливье» в Башкирии в 2022 году вырос на 7%

Данными поделились в Росстате
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Росстате сообщили, что «индекс оливье» для жителей Башкирии за 2022 год вырос на 7%.

Для наглядности экономической статистики специалисты часто прибегают к всевозможным рейтингам. Например, к «индексу борща» - в нем указывается стоимость набора, необходимого для приготовления популярного супа. В конце уходящего года специалисты Росстата опубликовали «индекс оливье» - стоимость всех ингредиентов любимого салата многих россиян. Статистику разбили по регионам.

В декабре 2022 года набор для приготовления салата обойдется жителям Башкирии в 409,14 рублей. За год стоимость выросла на 7%. Это средний показатель по стране.

В Росстате отметили, что их оливье необходимо купить колбасу, маринованные огурцы, горошек, куриные яйца, картофель, майонез, морковь и лук.