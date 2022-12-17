Хабиров рассказал о значении физкультуры и спорта

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, что для него означает развитие физкультуры и спорта.

После Олимпиад в Токио и Пекине Башкирия получила мощный толчок развития. Так, в республике начали строить центры фехтования и гребного слалома – в этих видах спорта отличилась часть олимпийцев из Башкирии. Также сейчас в республике строится центр спортивной борьбы.

15 декабря в Уфе прошло заседание Совета по вопросам физкультуры и спорта при главе Башкирии. Во время мероприятия участники обсудили развитие спорта в республике, а затем спортсменам вручили госнаграды и звания. Также Хабиров отметил, что спортивные достижения невозможны без главного человека – тренера.

- Наша задача простая, как можно больше людей вовлечь в занятия физкультурой и спортом, убедить их заниматься своим здоровьем, - рассказал Радий Хабиров.