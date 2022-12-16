В Башкирии на птицефабрике погибло 7000 цыплят

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В Башкирии на птицефабрике погибло семь тысяч цыплят. Об этом рассказала пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Падеж 24-дневных цыплят-бройлеров случился на Стерлибашевская птицеферме. Исследования показали, что причиной гибели птиц стала болезнь Ньюкасла (псевдочума). В связи с этим на территории села Стерлибашево был объявлен карантин, а все поголовье птиц было уничтожено.

– Продолжается проверка для выяснения причин возникновения заболевания, – сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.