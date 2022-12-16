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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 18:37

В Башкирии в деревянном вагончике сгорел 57-летний мужчина

Трагедия случилась в селе Мраково
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 16 декабря, в Кугарчинском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась в селе Мраково. На месте ЧП пожарные обнаружили полыхающий деревянный вагончик. Сотрудникам чрезвычайной службы удалось ликвидировать пожар в течение десяти минут. К его тушению было привлечено восемь человек и три единицы техники. К сожалению, в результате пожара погиб 57-лтений мужчина.

Причины произошедшего и его обстоятельствам будет устанавливать дознаватель МЧС.