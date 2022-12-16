В Башкирии от коронавируса умерло еще 2 пациента

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии от коронавируса за сутки умерло еще два пациента. Об этом рассказала пресс=служба регионального Министерства здравоохранения.

С 2020 года COVID-19 заразилось 339 072 жителя республики, за минувшие 24 часа – 226 человека. В настоящее время в ковид-госпиталях региона проходят лечение 190 больных инфекцией, среди них 113 являются лицами старше 60 лет. Борются с болезнью на дому 1867 человек, 561 из которых – пожилые люди.

За все время пандемии одолеть СOVID-19 смогло 331 067 граждан Башкирии, из 182 – за последние сутки.

В республике продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины от коронавируса за прошедшие 24 часа получили 2 378 человек (всего – 3 503 019), второй – 2 541 (3 317 899).