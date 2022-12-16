Фото: culture.bashkortostan.ru

Председателем Союза писателей Башкирии избран Айгиз Баймухаметов. Об это рассказала пресс-служба регионального Министерства культуры.

На пост руководителя организации, кроме Баймухаметова, было еще два претендента: Ринат Камал и Флюр Галимов. Последний снял свою кандидатуру, призвав коллег отдать свои голоса за молодого писателя. В итоге большинством голосов новым председателем Союза был избран Айгиз Баймухаметов.

Журналист и писатель Айгиз Баймухаметов родился 27 октября 1988 в селе Абзаково Белорецкого района Башкирии. Является лауреатом Государственной республиканской молодежной премии в области литературы и искусства имени Шайхзады Бабича, а также заслуженным работником культуры республики. С февраля 2020 года занимает пост главного редактора журнала «Шонкар».

Баймухаметов получил широкую известность благодаря автобиографической повести «Не оставляй, мама!», в которой ней описывается тяжелая судьба детей-сирот.