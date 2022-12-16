ОЭЗ «Алга» второй год подряд признают самой динамично развивающейся в России

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Особая экономическая зона «Алга» второй год подряд признают самой динамично развивающейся в России среди ОЭЗ промышленно-производственного типа. Об этом глава республики Радий Хабиров рассказал на своей личной странице в социальных сетях со ссылкой на результаты VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон страны.

В рейтинге же ОЭЗ «Алга» поднялась на четыре строчки – с 12-го на восьмое место. В башкирской особой экономической зоне в настоящее время 12 резидентов с суммарным объемом инвестиций более 42 миллиардов рублей. Планируется создание более двух тысяч рабочих мест.

– Хорошо продвинулись мы в этом году в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры, подводим к производственным площадкам электричество, газ, воду, строим дороги, – заявил в своей публикации Хабиров.