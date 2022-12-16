В Башкирии появятся 2 оптово-распределительных центра за 5 млрд рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии появятся 2 оптово-распределительных центра за пять миллиардов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Первый будет реализован предприятием «Таврос». Появится 50 новых рабочих мест. Стоимость проекта – четыре миллиарда рублей.

«Абсолют» построит складские помещения и административный комплекс. Также предполагаются парковка и погрузочно-разгрузочные зоны. Планируется, что на территории будут проводиться ярмарки выходного дня, на которой фермеры республики смогут бесплатно выставлять свою продукцию.

– Проект подразумевает предоставление 50 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в форме капитальных вложений – около одного миллиарда рублей.

Оба проекта планируется реализовать в 2023-2024 годы.