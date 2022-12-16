Глава ГИБДД Башкирии предупредил о приближении снежного циклона

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о приближении снежного циклона. Важное заявление руководитель ведомства сделал в своем телеграм-канале.

В ближайшие несколько дней в республике ожидаются снегопады, гололедица, туман, ледяной дождь, снежные заносы и накаты, а также метель при усилении ветра до 15-20 метров в секунду.

Глава региональной Госавтоинспекции призвал водителей в условиях непогоды соблюдать, а по возможности даже воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.

– Для обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники необходимо соблюдать правила остановки и стоянки транспорта, парковать автомашину следует так, чтобы она не мешала работе коммунальных служб, – заявил Севастьянов.

Чтобы повысить безопасмноть на дорогах Башкирии движения на федеральных и региональных дорогах при ухудшении погоды будут нести службу дополнительные экипажи ДПС.