В Башкирии открылась 3 ледовая переправа

Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии открылась третья ледовая переправа. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Переправа через реку Белая появилась в селе Староянзигитово в Краснокамском районе республики. Ее грузоподъемность составляет три тонны. На ней одна полоса дважения шириной 100 метров и длиной 800 метров. Толщина льда – 40-45 сантиметров.

Госкомитет по ЧС сообщает, что скоро состоится открытие еще одной переправы. Она так же появится на территории Краснокамского района.