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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:53

В Башкирии появится молочная ферма за 3,5 млрд рублей

Ее производительность составит 115 тонн молока в сутки
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Стерлитамакском районе Башкирии появится новая молочная ферма. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Агропромышленное предприятие имени Калинина получит кредит на реализацию данного инвестпроекта. Его стоимость составляет 3,5 миллиарда рублей. Ферму планируют в 2024 году, в к 2025-ом завершить полностью. Предполагается, что ее производительность будет порядка 115 тонн молока в сутки, также на территории будут выращивать на продажу около 500 голов племенных нетелей.

В качестве ключевой особенности фермы генеральный директор Агропромышленного предприятия им. Калинина Николай Коваленко отметил, что это будет моноблок, животные будет содержать в минимальном количестве зданий.