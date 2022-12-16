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Уфа получит 35 новых автобусов до конца 2022 года. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

Контракт на поставку транспорта досрочно заключила 35 автобусов в Уфу, ГТЛК законтрактовала поставку 35 автобусов Государственная транспортная лизинговая компания. Обновление подвижного состава, как отмечает мэрия, реализовано в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев утверждает, что машины будут направлены на наиболее востребованные маршруты. Это, считает сити-менеджер, позволит сократить интервалы движения на рейсах, а также обеспечит комфортное и безопасное передвижение жителей и гостей столицы на общественном транспорте.