В Башкирии станции скорой помощи получили 18 новых автомобилей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии станции скорой помощи получили 18 новых машин. Об этом на своей личной станице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Две автомобиля останутся в Уфе. Один – на станции скорой помощи, другая – в центре медицины катастроф. Остальные направят по разным районам республики.

Средства на покупку автомобилей были выделены из федерального бюджета. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации электрокардиографии, аппарат для искусственной вентиляции легких и прочим оборудованием.