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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:47

В Башкирии станции скорой помощи получили 18 новых автомобилей

Две из них останутся в Уфе
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии станции скорой помощи получили 18 новых машин. Об этом на своей личной станице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Две автомобиля останутся в Уфе. Один – на станции скорой помощи, другая – в центре медицины катастроф. Остальные направят по разным районам республики.

Средства на покупку автомобилей были выделены из федерального бюджета. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации электрокардиографии, аппарат для искусственной вентиляции легких и прочим оборудованием.