В Уфе женщина вступилась за своего нового ухажера и ударила бывшего ножом

В Уфе местная жительница вступилась за своего нового ухажера и ударила бывшего ножом

В Уфе местная жительница вступилась за своего нового ухажера и ударила бывшего ножом. На днях женщине вынесли приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 16 декабря сообщил Орджоникидзевский районный суд.

Инцидент произошел 1 мая текущего года. Вечером потерпевший приехал домой к своей бывшей, чтобы поговорить, но та стала его оскорблять. Ставший свидетелем конфликта новый ухажер женщины ударил незваного гостя, и они начали драться. Во время потасовки уфимка взяла нож и ударила им по спине своего экс-возлюбленного, после чего тот покинул квартиру.

– Допрошенные свидетели показали, что услышали у соседей крики о помощи, а когда вышли, то увидели, что [потерпевший] ползет из квартиры [подсудимой] в крови и вызвали скорую помощь, – рассказали в пресс-службе суда.

Как выяснилось, мужчина получил колото-резанное ранение грудной клетки слева с повреждением верхней доли левого легкого с осложнениями. Это считается причинением тяжкого вреда здоровью.

Во время прения сторон потерпевший простил свою бывшую. Суд тоже оказался снисходительным. Он приговорил женщину к двум с половиной годам условного срока и обязал ее выплатить пострадавшему 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.