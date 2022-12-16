ФСБ задержала 22-летнего жителя Уфы, который организовал на даче нарколабораторию

ФСБ Башкирии задержала 22-летнего жителя Уфы, который организовал в дачном доме нарколабораторию

ФСБ Башкирии задержала 22-летнего жителя Уфы, который организовал в дачном доме нарколабораторию. Он собирался сбыть крупную партию запрещенных веществ как в самой республике, так и в других регионах России. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба силового ведомства.

Уфимец купил дачный дом в пригороде башкирской столицы в октябре 2022 года. Туда он завез и установил необходимое для изготовления наркотиков оборудование. При обследовании здания оперативники ФСБ обнаружили 2,5 кг запрещенных веществ. Их молодой человек собирался продавать через закладки.

Следственные органы возбудили уголовное дело на незаконном производстве наркотиков.