Мэрия Уфы утвердила проект застройки квартала в Ленинском районе площадью 6,7 га

Мэрия Уфы утвердила проект застройки квартала в Ленинском районе площадью 6,7 га. Речь идет о территории между улицами Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского. Планировку и межевание участка 14 декабря утвердил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Сейчас на территории квартала располагаются жилые дома с площадью жилого фонда в 28,3 тыс. кв. м., отдел полиции, гостиница, федерация карате, а также памятники архитектуры и ветхие постройки.

фото: Google Maps

Проект мэрии предусматривает сохранение существующей застройки (кроме ветхих зданий), реставрацию объекта культурного наследия «Дом Щепиных» по улице Гоголя, 66, размещение нового 9-этажного дома с жилой площадью на 15,6 тыс. кв. м. Также на территории участка предусмотрено строительство 2-этажного здания общественного значения: на первом этаже разместят точки общепита и торговли, на втором – административные помещения.