Самолет Иркутск-Уфа совершил экстренную посадку из-за отказавшего двигателя и загорелся

фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В новосибирском международном аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет Ан-12, следовавший рейсом Иркутск-Уфа. Во время полета у воздушного судна отказал двигатель. После незапланированной посадки он загорелся. Инцидент произошел 15 декабря. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

В воздушной гавани приземлившийся самолет уже ожидала пожарная машина. Спасатели потушили горение, возникшее в правой части крыла.

На борту лайнера пассажиров не было. Там находились только десять членов экипажа. Они не пострадали.

Сейчас новосибирский следственный отдел проводит проверку по факту инцидента.