ГИБДД Башкирии предупредила о проверках водителей с 16 по 18 декабря

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД Башкирии будет проводить проверки водителей сегодня и в выходные дни, с 16 по 18 декабря. О профилактических рейдах в своем телеграм-канале предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– [Рейды] направлены на укрепление дисциплины участников дорожного движения, недопущение грубых нарушений правил дорожного движения, а значит и дорожно-транспортных происшествии , – написал руководитель дорожной полиции региона.

Севастьянов призвал водителей быть внимательными – на дорогах возможно ухудшение погодных условий.