На выходных в Башкирии прогнозируют метель и повышение температуры

Синоптики башкирского Гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на ближайшие выходные дни Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Под конец недели в Башкирии потеплеет, поднимется метель и пройдет мокрый снег. Синоптики регионального Гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на ближайшие выходные дни.

В субботу, 17 декабря, местами по региону пройдет небольшой снег, днем по западу умеренный. Ветер южных и юго-восточных направлений местами может быть порывистым. Температура воздуха ночью опустится до -8,-13° (по востоку до -18°), а днем составит -3,-8°.

В воскресенье, 18 декабря, интенсивность осадков увеличится. Днем прогнозируется мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах поднимется метель, на дорогах появятся снежные заносы и накат. Ветер начнет менять направление на юго-западное и в отдельных районах будет сильным. Столбики термометров ночью покажут -5,-10° (по юго-востоку до -15°), днем 0,-5°.