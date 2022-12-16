При пожаре с погибшим в жилом доме в Стерлитамаке сотрудники МЧС спасли 15 человек

фото: МЧС РБ
При пожаре с погибшим жильцом в башкирском городе Стерлитамаке сотрудники МЧС спасли 15 человек, в том числе троих детей. Об этом рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.
Тревожное сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Коммунистической поступило в службу спасения 4:30 16 декабря. Спасатели вывели 15 человек из опасной зоны и локализовали огонь в 5:04.
Пожар повредил комнату одной из квартир дома. Во время ее тушения сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину. Ему было 94 года.
В причинах инцидента разбирается следственно-оперативная группа.