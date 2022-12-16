Премьер Башкирии заявил, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России

Андрей Назаров заявил, что западные санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на ее макроэкономическую стабильность

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что западные санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на ее макроэкономическую стабильность. Об этом он сказал 15 декабря на площадке Международной недели бизнеса в Уфе.

– В нашей республике доходы бюджета выросли почти на 18%, превысив 220 млрд рублей. Сейчас мы поддерживаем торгово-экономические отношения со 113 странами мира. По итогам 9 месяцев внешнеторговый оборот вырос на 13,5%. Он составил почти 4 млрд долларов, – сказал чиновник.

По словам Назарова, в десятку крупнейших стран-контрагентов Башкирии вошли Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Турция, Индия, Финляндия, Германия, Узбекистан. На них приходится почти 70% внешнеторгового оборота,

В своем телеграм-канале премьер также добавил, что Европарламент «сожалеет о введенных санкциях против России»

– Поддерживая антироссийскую политику, Европа думала, что наша экономика рухнет, однако в разы сильнее пострадала сама. Об этом заявили представители зарубежья на первом заседании Уфимского диалога, инициатором которого выступил депутат Европейского парламента, сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, – отметил Андрей Назаров.

Чиновник рассказал, что Башкирия намерена оценить ущерб странам, поддерживающим санкционную политику, и предоставить соответствующее исследование Европарламенту. Данные аналитики республики предоставят к марту следующего года.